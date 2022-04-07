Наприклад, це телекомунікаційне обладнання, частини інтегральних схем і частотні приводи, які можна використовувати у цивільних та військових цілях.

До речі Україна – приклад: у США вважають, що Тайвань має оборонятися так само в разі вторгнення Китаю

У міністерстві економіки острова зауважили, що санкції набирають чинності негайно. Розширений експортний контроль відповідає міжнародним обмеженням.

Вторгнення Росії в Україну створило явну загрозу світу,

– додали в міністерстві.

Тайвань вивчає досвід України

Військові стратеги Тайваню вивчають опір України російському вторгненню. Вони хочуть сформувати власну бойову стратегію на випадок агресії з боку Китаю.

На тлі вторгнення Росії в Україну Тайвань підвищив рівень готовності своїх сил оборони.

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