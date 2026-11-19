Об этом сообщает информационное агентство Вооруженных сил Тайваня.

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Каковы подробности?

Ракетоносцы покинули воздушное пространство вокруг острова в северо-восточном направлении вблизи портового города Цзилун.

Министерство обороны также обнародовало снимок одного из самолетов, сделанный пилотом тайваньского истребителя F-16 во время визуального сопровождения.

Вооруженные силы острова задействовали объединенные средства разведки и наблюдения, чтобы отслеживать маршрут военной авиации.

"Военные отреагировали надлежащим образом", – подчеркнули в кратком заявлении министерства обороны. Между тем Министерство обороны России проигнорировало запрос журналистов относительно полета своих самолетов.

Активность российской авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Это уже второй случай приближения военных самолетов Москвы к побережью острова за несколько дней. Подобный маневр двух российских самолетов у восточного побережья тайваньские силы зафиксировали во вторник, 17 ноября.

Параллельно с этим активность российской авиации вызвала беспокойство в других государствах региона. Утром во вторник несколько российских самолетов ненадолго вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи, поэтому Сеул срочно поднял в воздух свои истребители.

Министерство обороны Японии также зафиксировало инцидент во вторник, когда два, предположительно, российских самолета нарушили японское воздушное пространство вблизи префектуры Фукуока. Официальный Токио в ответ выразил дипломатический протест Москве.