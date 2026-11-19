Про це повідомляє інформагенція Збройних сил Тайваню.

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Які подробиці?

Ракетоносці залишили повітряний простір навколо острова у північно-східному напрямку поблизу портового міста Цзілун.

Оборонне відомство також оприлюднило знімок одного з бортів, зроблений пілотом тайванського винищувача F-16 під час візуального супроводу.

Збройні сили острова задіяли об’єднані засоби розвідки та спостереження, щоб відстежувати маршрут військової авіації.

"Військові відреагували належним чином", – наголосили у стислій заяві оборонного відомства. Тим часом Міністерство оборони Росії запит журналістів щодо польоту своїх літаків проігнорувало.

Активність російської авіації в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

Це вже другий випадок наближення військових літаків Москви до узбережжя острова впродовж кількох днів. Схожий маневр двох російських бортів біля східного узбережжя тайванські сили фіксували у вівторок, 17 листопада.

Паралельно з цим активність російської авіації викликала занепокоєння в інших державах регіону. Вранці у вівторок кілька бортів Росії ненадовго зайшли в зону ідентифікації протиповітряної оборони Південної Кореї, через що Сеул терміново підняв у повітря власні винищувачі.

Міністерство оборони Японії також зафіксувало інцидент у вівторок, коли два ймовірно російські літаки порушили японський повітряний простір поблизу префектури Фукуока. Офіційний Токіо у відповідь висловив дипломатичний протест Москві.