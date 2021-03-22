В небе над Тайванем не разминулись 2 истребителя
На Тайване 22 марта потерпели катастрофу два истребителя F-5E. Самолеты не смогли разминуться и столкнулись прямо в воздухе.
Источник:Focus Taiwan
Авария произошла во время тренировочной миссии в округе Пингтунг. В результате столкновения двое пилотов смогли катапультироваться.
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Детали авиакатастрофы
Известно, что всего в воздухе во время тренировочной миссии находились 4 истребителя типа F-5E. Примерно в 15:00 по местному времени двое из них исчезли с радаров.
По информации Национального командно-спасательного центра, на поиски пилотов уже отправили военные вертолеты, а также корабли Береговой охраны.
Округ Пингтунг, где происходила тренировочная миссия: карта
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