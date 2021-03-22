На Тайване 22 марта потерпели катастрофу два истребителя F-5E. Самолеты не смогли разминуться и столкнулись прямо в воздухе.

Авария произошла во время тренировочной миссии в округе Пингтунг. В результате столкновения двое пилотов смогли катапультироваться.

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Детали авиакатастрофы

Известно, что всего в воздухе во время тренировочной миссии находились 4 истребителя типа F-5E. Примерно в 15:00 по местному времени двое из них исчезли с радаров.

По информации Национального командно-спасательного центра, на поиски пилотов уже отправили военные вертолеты, а также корабли Береговой охраны.

Обратите внимание! F-5E-это американский легкий многоцелевой истребитель, который разработали в 1950 году. Самолет предназначался в основном для экспорта в страны, получавшие американскую военную помощь. В разное время F-5E состоял на вооружении многих стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, став одним из самых распространенных боевых самолетов в мире. Данные: Wikipedia



Округ Пингтунг, где происходила тренировочная миссия: карта