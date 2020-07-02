Аэропорт Суншань в городе Тайбэе, что в Тайване, организовал фейковые полеты для людей, которые соскучились по путешествиям.

Такую акцию организовали компании China Airlines и EVA Air. Об этом сообщает издание UDN.

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Чтобы попасть на фейковый полет нужно было принять участие в розыгрыше. Из 7 тысяч участников представители аэропорта наугад выбирали 60 победителей. Однако каждый мог взять с собой еще одного попутчика.

Все происходило в обычном режиме – люди прошли паспортный контроль, сдали багаж, прошли осмотр и сели на борт. Аэропорт организовал всего 3 "полета", первый состоялся 2 июля.

Фейковый полет в Тайване: смотрите фото UDN, China Times

Во время "полета" пассажирам предлагали еду и напитки. После этого было "приземление" за границей.

Смотрите видео фейкового полета в Тайване: