Люди садятся в самолет, который никуда не летит: в Тайване запустили фейковые полеты
Аэропорт Суншань в городе Тайбэе, что в Тайване, организовал фейковые полеты для людей, которые соскучились по путешествиям.
Такую акцию организовали компании China Airlines и EVA Air. Об этом сообщает издание UDN.
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Чтобы попасть на фейковый полет нужно было принять участие в розыгрыше. Из 7 тысяч участников представители аэропорта наугад выбирали 60 победителей. Однако каждый мог взять с собой еще одного попутчика.
Все происходило в обычном режиме – люди прошли паспортный контроль, сдали багаж, прошли осмотр и сели на борт. Аэропорт организовал всего 3 "полета", первый состоялся 2 июля.
Фейковый полет в Тайване: смотрите фото UDN, China Times
Во время "полета" пассажирам предлагали еду и напитки. После этого было "приземление" за границей.
Смотрите видео фейкового полета в Тайване: