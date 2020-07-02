Аеропорт Суншань у місті Тайбеї, що у Тайвані, організував фейкові польоти для людей, які скучили за подорожами.

Таку акцію організували компанії China Airlines і EVA Air. Про це повідомляє видання UDN.

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Щоб потрапити на фейковий політ потрібно було взяти участь в розіграші. З 7 тисяч учасників представники аеропорту навмання вибирали 60 переможців. Однак кожен міг взяти зі собою ще одного попутника.

Все відбувалось у звичному режимі – люди пройшли паспортний контроль, здали багаж, пройшли огляд і сіли на борт. Аеропорт організував всього 3 "польоти", перший відбувся 2 липня.

Фейковий політ у Тайвані: дивіться фото UDN, China Times

Під час "польоту" пасажирам пропонували їжу та напої. Після цього було "приземлення" за кордоном.

Дивіться відео фейкового польоту у Тайвані: