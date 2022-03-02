Из-за санкций страдает ближайшее окружение Путина и топовые российские олигархи. К примеру, они уже затронули соучредителя российского сайта "Яндекс".

Для Беларуси Для Беларуси будут такие же санкции, как для России, если пересечет границу, – Кулеба

Речь идет об Аркадии Воложе, который не является долларовым миллиардером.

Его состояние, по оценке Forbes, сократилось на 2 миллиарда долларов.

Нардеп Алексей Гончаренко утверждает, что это справедливая оплата. По его словам, так будет с каждым, потому что это касается каждого.