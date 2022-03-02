Через санкції страждає найближче оточення Путіна та топові російські олігархи. Наприклад, вони вже зачепили співзасновника російського сайту "Яндекс".
До теми Для Білорусі будуть такі ж санкції, як для Росії, якщо перетне кордон, – Кулеба
Мовиться про Аркадія Воложа, який перестав бути доларовим мільярдером.
Його статки, за оцінкою Forbes, скоротилися на 2 мільярди доларів.
Нардеп Олексій Гончаренко стверджує, що це справедлива плата. За його словами, так буде з кожним, бо це стосується кожного.
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