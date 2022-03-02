Через санкції страждає найближче оточення Путіна та топові російські олігархи. Наприклад, вони вже зачепили співзасновника російського сайту "Яндекс".

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Мовиться про Аркадія Воложа, який перестав бути доларовим мільярдером.

Його статки, за оцінкою Forbes, скоротилися на 2 мільярди доларів.

Нардеп Олексій Гончаренко стверджує, що це справедлива плата. За його словами, так буде з кожним, бо це стосується кожного.



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