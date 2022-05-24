Максим Марченко назвал решение российского суда по его аресту "детскими попытками испугать, которые вызывают только смех".

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Он заверил, что не понимает, зачем его искать, потому что он никуда не исчезал.

Придите и попробуйте арестовать. Но предупреждаю – я буду защищаться,

– заявил Максим Марченко.

Чиновник считает, что такое внимание со стороны кафиров означает, что украинцы работают эффективно и делают нервы россиянам. "Довольно позорить себя еще больше, ваша "вторая армия" и так уже опозорилась на весь мир", - ответил Марченко.

Глава Одесской ОВА добавил, что в области пока все спокойно, обстрелов в этот день не было.

Смотрите обращение Максима Марченко к россиянам:



Добавим, что Максим Марченко в 2015-2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" . Впоследствии, в 2017 году, был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады, на которой задержался ненадолго, потому что уже через год возглавил другую бригаду.

Принимал непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины. 1 марта 2022 его назначили председателем Одесской областной государственной администрации.

Почему Россия заочно арестовала Максима Марченко

Главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко обвиняют якобы в применении "запрещенных средств и методов ведения войны". Об этом говорится в пресс-службе суда .

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию России.

Эту информацию прокомментировал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Я еще никогда так не ожидал вечернего обращения главы Одесского ОВА Максима Марченко, как сегодня!", – пошутил он.

Сам глава Одесской ОВА сначала отреагировал на такую новость иронической шуткой. "Передайте им, что когда меня там нет, они могут даже меня бить", - написал Марченко в соцсети.

К слову, как сообщили в Басманном суде, аналогичную меру пресечения по тем же обвинениям избрали в отношении Сергея Баранова – командира 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Ранее его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите Украины.

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