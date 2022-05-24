Максим Марченко назвал решение российского суда по его аресту "детскими попытками испугать, которые вызывают только смех".
Украина сядет за стол переговоров с Россией после деоккупации территорий, захваченных после 24 февраля
Он заверил, что не понимает, зачем его искать, потому что он никуда не исчезал.
Придите и попробуйте арестовать. Но предупреждаю – я буду защищаться,
– заявил Максим Марченко.
Чиновник считает, что такое внимание со стороны кафиров означает, что украинцы работают эффективно и делают нервы россиянам. "Довольно позорить себя еще больше, ваша "вторая армия" и так уже опозорилась на весь мир", - ответил Марченко.
Глава Одесской ОВА добавил, что в области пока все спокойно, обстрелов в этот день не было.
Смотрите обращение Максима Марченко к россиянам:
Добавим, что Максим Марченко в 2015-2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" . Впоследствии, в 2017 году, был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады, на которой задержался ненадолго, потому что уже через год возглавил другую бригаду.
Принимал непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины. 1 марта 2022 его назначили председателем Одесской областной государственной администрации.
Почему Россия заочно арестовала Максима Марченко
- Главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко обвиняют якобы в применении "запрещенных средств и методов ведения войны". Об этом говорится в пресс-службе суда .
- Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию России.
- Эту информацию прокомментировал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Я еще никогда так не ожидал вечернего обращения главы Одесского ОВА Максима Марченко, как сегодня!", – пошутил он.
- Сам глава Одесской ОВА сначала отреагировал на такую новость иронической шуткой. "Передайте им, что когда меня там нет, они могут даже меня бить", - написал Марченко в соцсети.
К слову, как сообщили в Басманном суде, аналогичную меру пресечения по тем же обвинениям избрали в отношении Сергея Баранова – командира 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Ранее его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите Украины.