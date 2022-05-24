Максим Марченко назвав рішення російського суду щодо його арешту "дитячими спробами налякати, які викликають лише сміх".
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Він запевнив, що не розуміє, навіщо його шукати, адже він нікуди не зникав.
Прийдіть і спробуйте заарештувати. Але попереджаю – я буду захищатися,
– заявив Максим Марченко.
Чиновник вважає, що така увага з боку окупантів означає, що українці працюють ефективно і роблять нерви росіянам. "Досить ганьбити себе ще більше, ваша "друга армія" і так вже зганьбилася на весь світ", – відповів Марченко.
Очільник Одеської ОВА додав, що в області наразі все спокійно, обстрілів цього дня не було.
Дивіться звернення Максима Марченка до росіян:
Додамо, що Максим Марченко у 2015 – 2017 роках був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Згодом, у 2017 році, був призначений на посаду заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади, на якій затримався ненадовго, бо вже за рік очолив іншу бригаду.
Брав безпосередню участь у бойових діях на сході України. 1 березня 2022 року його призначили головою Одеської обласної державної адміністрації.
Чому Росія заочно арештувала Максима Марченка
- Голову Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка звинувачують нібито у застосуванні "заборонених засобів та методів ведення війни". Про це йдеться у пресслужбі суду.
- Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту його затримання або екстрадиції на територію Росії.
- Цю інформацію прокоментував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. "Я ще ніколи так не чекав вечірнього звернення очільника Одеського ОВА Максима Марченка, як сьогодні!", –пожартував він.
- Сам очільник Одеської ОВА спочатку відреагував на таку новину іронічниим жартом. “Передайте їм, що коли мене немає там, вони можуть навіть мене бити", – написав Марченко у соцмережі.
До слова, як повідомили в Басманному суді, аналогічний запобіжний захід за тими самими обвинуваченням обрали щодо Сергія Баранова – командира 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ. Раніше його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті України.
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