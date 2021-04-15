Леонид Кравчук не жалеет о своих словах, что будет стрелять в российских оккупантов до последнего. Политик убежден, что так думает не он один.

Политик отметил, что немного преувеличил, ведь возраст у него "не стрелковый". Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Как Кравчук прокомментировал свое заявление

Несмотря на это, Кравчук принимал участие в различных соревнованиях. Он отметил, что не было такого случая, чтобы не попал в цель.

Не один я это сказал. Полагаю, возможно миллионы. Я убежден, что каждый украинец в такое трудное для Украины время является одновременно защитником, патриотом, гражданином. Возьмите ту же Швейцарию. В каждой семье есть оружие. И оно может быть использовано для защиты своей земли, народа,

– отметил Кравчук.

Политик ответил на угрозы Кремля

Кравчук отметил, что Украина будет защищать свои национальные интересы. Комментируя угрозы России, он добавил, что это будет последним гвоздем для России.

"Если говорить в целом о нашей работе в ТКГ, то Украина всегда была в активной наступательной позиции, Россия всегда делала все для того, чтобы остановить или заблокировать наши возможности", – сказал Кравчук.

По словам главы украинской делегации, так было и сегодня, но Украина показала, что у нее есть предложения и наступательная сила.

Что известно о предыдущее заявление Кравчука