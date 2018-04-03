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Так называемого "депутата" из оккупированного Крыма задержали украинские спецслужбы

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Приспешник оккупационной власти в Крыму
Приспешник оккупационной власти в Крыму

Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины. В сентябре 2014 года он был избран депутатом от политической партии "Единая Россия" в так называемый "Евпаторийский городской совет", созданный оккупационными властями. В апреле 2018 года его задержала СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали так называемого "депутата" в пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с временно аннексированной АР Крым.

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По данным украинских спецслужб, бывший депутат городского совета Евпатории в марте 2014 года принимал участие в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма" – захвате админзданий, участии в работе оккупационной власти впоследствии.

В 2018 году он решил посетить материковую Украину, где проживают его родственники. Его задержали во время пересечения административной границы с оккупированной территорией.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Продолжаются неотложные следственные действия.

Теги: Новости Украины СБУ Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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