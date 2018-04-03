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Так званого "депутата" з окупованого Криму затримали українські спецслужби

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Поплічник окупаційної влади в Криму
Поплічник окупаційної влади в Криму

Під час незаконної анексії Кримського півострову він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України. У вересні 2014 року він був обраний депутатом від політичної партії "Единая Россия" до так званої "Євпаторійської міської ради", створеної окупаційною владою. У квітні 2018 року його затримала СБУ.

Співробітники Служби безпеки України затримали так званого "депутата" у пункті пропуску "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим.

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За даними українських спецслужб, колишній депутат міської ради Євпаторії у березні 2014 року брав участь у протиправній діяльності так званої "самооборони Криму" – захопленні адмінбудівель, участь у роботі окупаційної влади згодом.

У 2018 році він вирішив відвідати материкову Україну, де проживають його родичи. Затримали його під час перетину адміністративного кордону з окупованою територією.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Тривають невідкладні слідчі дії.

Теги: Новини України СБУ Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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