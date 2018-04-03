Лідера антиукранської партії у Польщі звинуватили у шпигунстві на користь Росії

Варшавська прокуратура офіційно підтвердила, що проводить розслідування проти лідера партії "Зміна" Матеуша Піскорського, якого затримали ще у травні 2017 року. Його звинувачують у шпигунстві на користь Росії та Китаю.

Відповідну інформацію у Польщі офіційно підтвердили виданню Niezalezna.

Зазначається, що правоохоронці підозрюють проросійського політика у співробітництві зі спецслужбами Кремля. Одне із завдань, яке виконував Матеуш Піскорський, було посилення антиукраїнських настоїв у Польщі. Для цього він мав створити відповідну партію у Польщі, яка фінансувалася з Російської Федерації.

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Затримали Піскорського ще у травні 2017 року, однак офіційно причини та затримання та у чому його звинувачують озвучені не були.

Варто зазначити, що сам політик не приховував свої проросійські погляди, часто виступаючи на російському телебаченні. Окрім того, він був так званим спостерігачем на незаконному «референдумі у Криму» у 2014 році. Також він неодноразово відвідував окуповані Росією території Донбасу, і зустрічався з лідерами окупаційної адміністрації, у тому числі з Олександром Захарченком.