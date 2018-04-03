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Лидера антиукранской партии в Польше обвинили в шпионаже в пользу России

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Матеуш Пискорский
Матеуш Пискорский

Варшавская прокуратура официально подтвердила, что проводит расследование против лидера партии "Смена" Матеуша Пискорского, которого задержали еще в мае 2017 года. Его обвиняют в шпионаже в пользу России и Китая.

Соответствующую информацию в Польше официально подтвердили изданию Niezalezna.

Отмечается, что правоохранители пророссийского политика подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Кремля. Одним из заданий, которое выполнял Матеуш Пискорский, было усиление антиукраинских настроений в Польше. Для этого он должен был создать соответствующую партию в Польше, которая финансировалась из Российской Федерации.

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Задержали Пискорского еще в мае 2017 года, однако официально причины задержания и в чем его обвиняют озвучены не были.

Стоит отметить, что сам политик не скрывал свои пророссийские взгляды, часто выступая на российском телевидении. Кроме того, он был так называемым наблюдателем на незаконном «референдуме в Крыму» в 2014 году. Также он неоднократно посещал оккупированные Россией территории Донбасса, и встречался с лидерами оккупационной администрации, в том числе с Александром Захарченко.

Теги: Новости политики Новости Польши
Источник: 24 Канал
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