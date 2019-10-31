22:58
31 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, сегодня
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Так называемого экс-министра здравоохранения Крыма освободили из-под домашнего ареста

      13 Читати новину українською
      Петр Михальчевский
      Петр Михальчевский / ru.krymr.com

      Днепровский районный суд Киева освободил из-под домашнего ареста экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского. Его обвиняют в государственной измене.

      Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил источник в госорганах Украины.

      По теме: Журналисты выяснили, какими преступлениями прославился задержанный экс- "министр" Крыма Михальчевский

      Михальчевскому изменили меру пресечения на личное обязательство. Защита экс-чиновника подтверждает эту информацию.

      Кто такой Петр Михальчевский и что известно о его преступлениях?Михальчевский получил свою должность в оккупационной администрации Крыма еще в марте 2014 года – после аннексии полуострова. Однако "министром" он пробыл всего несколько месяцев. Впоследствии Михальчевского сняли с должности из-за его некомпетентной работы. Говорилось о том, что он якобы требовал за медуслуги деньги с жителей Крыма.

      А еще Михальчевский создал схему по изъятию украинских паспортов у жителей уже оккупированного Крыма. Так, он обещал, что все получат бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить российское гражданство и российский паспорт.

      Сам Михальчевский признает, что работал министром здравоохранения, но не считает это госизменой. Он обосновывает это тем, что его избиралам на пост Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.

      blog_ava
      Остроумные и оригинальные идеи на Хэллоуин, которые может повторить каждый
      сегодня
      2181
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине
      сегодня , 22:30 Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине
      Ірина Кошанська 69
      Пішов воювати, коли народилася донька, адже живу не тільки для себе, –кулеметник "Плюшкін"
      сегодня , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, адже живу не тільки для себе, –кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 139
      Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      сегодня , 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      Анастасія Можаровська 44
      Что даст Украине членство в НАТО?
      сегодня , 21:01 Что даст Украине членство в НАТО?
      Світлана Попова 164
      А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      сегодня , 20:18 А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      Северин Трач 315
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук