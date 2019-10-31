Так называемого экс-министра здравоохранения Крыма освободили из-под домашнего ареста

Днепровский районный суд Киева освободил из-под домашнего ареста экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского. Его обвиняют в государственной измене.

Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил источник в госорганах Украины.

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Михальчевскому изменили меру пресечения на личное обязательство. Защита экс-чиновника подтверждает эту информацию.

Кто такой Петр Михальчевский и что известно о его преступлениях?Михальчевский получил свою должность в оккупационной администрации Крыма еще в марте 2014 года – после аннексии полуострова. Однако "министром" он пробыл всего несколько месяцев. Впоследствии Михальчевского сняли с должности из-за его некомпетентной работы. Говорилось о том, что он якобы требовал за медуслуги деньги с жителей Крыма.



А еще Михальчевский создал схему по изъятию украинских паспортов у жителей уже оккупированного Крыма. Так, он обещал, что все получат бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить российское гражданство и российский паспорт.



Сам Михальчевский признает, что работал министром здравоохранения, но не считает это госизменой. Он обосновывает это тем, что его избиралам на пост Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.