22:33
31 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни бомблять Воронеж. Медведєв під прикриттям
      Вєсті Кремля
      21:45, сьогодні
      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання
      Вєсті.UA
      19:24, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Так званого ексміністра охорони здоров'я Криму звільнили з-під домашнього арешту

      32 Читать новость на русском
      Петро Михальчевський
      Петро Михальчевський / ru.krymr.com

      Дніпровський районний суд Києва звільнив з-під домашнього арешту ексглаву Мінохорониздоров'я Криму Петра Михальчевського. Його звинувачують у державній зраді.

      Про це виданню "Крим.Реалії" повідомило джерело у держорганах України.

      До теми: Журналісти з'ясували, якими злочинами прославився затриманий екс-"міністр" Криму Михальчевський

      Михальчевському змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання. Захист ексчиновника підтверджує цю інформацію.

      Хто такий Петро Михальчевський і що відомо про його злочини? Михальчевський отримав свою посаду в окупаційній адміністрації Криму ще у березні 2014 року – після анексії півострова. Однак "міністром" він пробув лише кілька місяців. Згодом Михальчевського зняли з посади через його некомпетентну роботу. Мовилося про те, що він нібито вимагав за медпослуги гроші із жителів Криму.

      А ще Михальчевський створив схему щодо вилучення українських паспортів у жителів вже окупованого Криму. Так, він обіцяв, що всі отримають безкоштовні медичні поліси, але для цього необхідно обов’язково отримати російське громадянство і російський паспорт.

      Сам Михальчевський визнає, що працював міністром охорони здоров'я, але не вважає це держзрадою. Він обґрунтовує це тим, що його обирала на пост Верховна Рада АРК відповідно до законодавства України.

      blog_ava
      Конфіскація незаконного майна чиновників: Рада прийняла закон
      сьогодні
      12043
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 31 жовтня: Рада зняла недоторканність з Дубневича, Столтенберг в Україні
      сьогодні , 22:24 Головні новини 31 жовтня: Рада зняла недоторканність з Дубневича, Столтенберг в Україні
      Ірина Кошанська 45
      Пішов воювати, коли народилася донька, адже живу не тільки для себе, –кулеметник "Плюшкін"
      сьогодні , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, адже живу не тільки для себе, –кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 107
      Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
      сьогодні , 21:06 Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
      Анастасія Можаровська 217
      Що дасть Україні членство в НАТО?
      сьогодні , 21:01 Що дасть Україні членство в НАТО?
      Світлана Попова 523
      А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      сьогодні , 20:10 А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      Северин Трач 1415
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук