Так званого ексміністра охорони здоров'я Криму звільнили з-під домашнього арешту

Дніпровський районний суд Києва звільнив з-під домашнього арешту ексглаву Мінохорониздоров'я Криму Петра Михальчевського. Його звинувачують у державній зраді.

Про це виданню "Крим.Реалії" повідомило джерело у держорганах України.

До теми: Журналісти з'ясували, якими злочинами прославився затриманий екс-"міністр" Криму Михальчевський

Михальчевському змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання. Захист ексчиновника підтверджує цю інформацію.

Хто такий Петро Михальчевський і що відомо про його злочини? Михальчевський отримав свою посаду в окупаційній адміністрації Криму ще у березні 2014 року – після анексії півострова. Однак "міністром" він пробув лише кілька місяців. Згодом Михальчевського зняли з посади через його некомпетентну роботу. Мовилося про те, що він нібито вимагав за медпослуги гроші із жителів Криму.



А ще Михальчевський створив схему щодо вилучення українських паспортів у жителів вже окупованого Криму. Так, він обіцяв, що всі отримають безкоштовні медичні поліси, але для цього необхідно обов’язково отримати російське громадянство і російський паспорт.



Сам Михальчевський визнає, що працював міністром охорони здоров'я, але не вважає це держзрадою. Він обґрунтовує це тим, що його обирала на пост Верховна Рада АРК відповідно до законодавства України.