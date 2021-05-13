Благодаря тому, что Баста приехал в Киев – его заметили. Многие узнали, что Василию Вакуленко ранее был запрещен въезд в Украину из-за крымских гастролей.

Запрет СБУ на въезд российскому рэперу действовал с 2017 по 2020 год. Об этом рассказал украинский военный и предприниматель Леонид Остальцев в своем блоге "VETERANO". Он объяснил, что рэпер и подобные ему – опасны для Украины.

Читать полностью Скандальный визит Басты в Украину: почему нужно начать беспокоиться

"Лично я считаю, что такие известные персонажи, как Баста, боксер Усик и подобные – это на самом деле большая угроза национальной безопасности", – считает Остальцев.

Он объяснил, почему так думает. Ветеран привел в пример интервью Басты с российской журналисткой Ксенией Собчак. Там рэпер использует такую фразу как "на Украину".

Не знаю, сколько еще надо повторять, что правильно говорить: в Украине, а не "на",

– возмутился военный.

Также, как он добавил, Баста признался, что он не говорит о Крыме, потому что это "сложный вопрос" и якобы он не хочет разжигать вражду.

Внимание! Осенью 2020 года Басту официально исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, поскольку 3 года прошли.

Баста – не украинец, – Остальцев

Затем, как отметил Остальцев, Василий вообще сказал, что он наполовину украинец. Впрочем, по его мнению, кто считает себя хотя бы частично украинцем – по меньшей мере знает, что правильно говорить "в Украине", а не "на".

"Еще каждый, кто считает себя украинцем, может дать четкий ответ на вопрос о Крыме и о роли России в нынешней войне. В то же время нашим звездам спорта и эстрады до сих пор не хватает смелости и достоинства сказать правду и озвучить настоящую позицию касательно Крыма", – отметил Остальцев.

Он подытожил, что все вдруг стали такими себе "пацифистами крайней хаты" – это когда "я за все хорошее и против всего плохого".

Полный выпуск видеоблога "VETERANO блог": смотрите видео

Почему визит Басты в Украину стал скандальным: