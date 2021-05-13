Завдяки тому, що Баста приїхав у Київ – його помітили. Чимало людей дізнались, що Василю Вакуленку раніше був заборонений в'їзд в Україну через кримські гастролі.

Заборона СБУ на в'їзд російському реперу діяла з 2017 по 2020 рік. Про це розповів український військовий і підприємець Леонід Остальцев у своєму блозі "VETERANO". Він пояснив, що репер та подібні йому – небезпечні для України.

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"Особисто я вважаю, що такі відомі персонажі, як Баста, боксер Усик та подібні – це насправді велика загроза національній безпеці", – вважає Остальцев.

Він пояснив, чому так думає. Ветеран навів у приклад інтерв'ю Басти з російською журналісткою Ксенією Собчак. Там репер використовує таку фразу як "на Украину".

Не знаю, скільки ще треба повторювати, що правильно говорити: в Україні, а не "на",

– обурився військовий.

Також, як він додав, Баста зізнався, що він не говорить про Крим, бо це "складне питання" і, мовляв, він не хоче розпалювати ворожнечу.

Увага! Восени 2020 року Басту офіційно виключили з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, оскільки 3 роки минули.

Баста – не українець, – Остальцев

Потім, як наголосив Остальцев, Василь взагалі сказав, що він наполовину українець. Втім, на його думку, хто вважає себе хоча б частково українцем – щонайменше знає, що правильно говорити "в Україні", а не "на".

"Ще кожен, хто вважає себе українцем, може дати чітку відповідь на запитання про Крим і про роль Росії в нинішній війні. Водночас нашим зіркам спорту та естради досі не вистачає сміливості та гідності сказати правду та озвучити справжню позицію щодо Криму", – зазначив Остальцев.

Він підсумував, що усі раптом стали такими собі "пацифістами крайньої хати" – це коли "я за все хороше і проти всього поганого".

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Чому візит Басти в Україну став скандальним: