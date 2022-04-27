Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сказал, что в Приднестровье всегда базировались находящиеся на пенсии российские военные. Он отметил, что они убегут первыми.

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"Что касается Приднестровья, то я не знаю, о чем думают орки. На самом деле Приднестровье всегда было таким местом, где "миротворцы" за деньги решали, как туда попасть. Там такие воины, мажоры орковской армии. Я думаю, что они первые возьмут чемоданы и убегут и оставят нам склады. Могут и взорвать, но скорее всего оставят", – рассказал Ким.

Оружие в Приднестровье

На оккупированной части Молдовы, вероятно, хранятся большие склады с советским оружием. Однако доктор исторических наук Андрей Харук отметил, что даже охранники вооружения не могут точно знать, что там есть.

Эксперты считают, что около 55 – 60% боеприпасов Приднестровья просрочены. Их даже опасно перевозить.

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