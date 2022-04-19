СБУ перехватили разговор, в котором командир одного из взводов армии России рассказывает о планах РФ сбросить на "Азовсталь" 3-тонные авиабомбы, передает 24 канал.

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Такие случаи, к счастью, не подтвердили

В то же время глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сказал, что таких случаев не подтвердили.

Я лично имел возможность видеть ФАБ-500 и то, какие поражения она наносит по городам области. Мне даже не хочется воображать, на что способна 3-тонная бомба. К счастью, пока таких подтвержденных случаев не было,

– сказал Кириленко.

Он рассказал, что сегодня, 19 апреля, были совершены ракетные удары по Краматорску, в результате которых погиб один человек, трое получили ранения. За их жизнь сражаются медики.

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