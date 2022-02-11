Следует обратить внимание на участок Юго-Восточной границы. Об этом в эфире 24 канала сообщил волонтер, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.
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"Как раз (там – 24 канал), где граничит Луганская и Харьковская области", – подчеркнул Макарук.
Он объяснил, что в тот регион недавно перебросили большую группировку войск. Там есть небольшое количество населенных пунктов.
Наступление – маловероятно, – Макарук
Кроме этого, там нет много водных заграждений, только 2 – 3 водохранилища и протекает река Северский Донец.
В общем, таким ударом можно создать довольно большие проблемы нашим ВСУ,
– отметил Макарук.
Однако, по его мнению, это наступление тоже маловероятно. Поскольку Харьковская область достаточно сильно подготовлена к наступлению.
Там достаточно много современной техники, поэтому регион сможет хорошо отражать удары. Макарук отметил, что в СМИ о соответствующем направлении вообще не упоминают, поэтому это настораживает.
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Усиление российской угрозы: что известно
- Россия продолжает стягивать свои войска к нашим границам. На новых спутниковых снимках компании Maxar видно, что Кремль продолжает наращивать силы в Крыму, Беларуси и Западе России.
- На временно оккупированном полуострове было зафиксировано новое большое расположение войск. На заброшенный аэродром, недалеко от Симферополя, прибыли более 550 военных палаток и сотни единиц техники.
- На другом аэродроме уже в Беларуси тоже разворачивают все новые силы: в частности вертолеты, полевой госпиталь и армейские палатки. Кроме того, войска и боевая группа дислоцированы в районе тамошнего города Речица, менее чем в 45 километрах от границы с Украиной.
- На Курский полигон в России, примерно в сотне километров от нашей Сумщины, недавно прибыл большой военный контингент. На всех этих направлениях силы продолжают наращивать.