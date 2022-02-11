Следует обратить внимание на участок Юго-Восточной границы. Об этом в эфире 24 канала сообщил волонтер, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

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"Как раз (там – 24 канал), где граничит Луганская и Харьковская области", – подчеркнул Макарук.

Он объяснил, что в тот регион недавно перебросили большую группировку войск. Там есть небольшое количество населенных пунктов.

Наступление – маловероятно, – Макарук

Кроме этого, там нет много водных заграждений, только 2 – 3 водохранилища и протекает река Северский Донец.

В общем, таким ударом можно создать довольно большие проблемы нашим ВСУ,

– отметил Макарук.

Однако, по его мнению, это наступление тоже маловероятно. Поскольку Харьковская область достаточно сильно подготовлена ​​к наступлению.

Там достаточно много современной техники, поэтому регион сможет хорошо отражать удары. Макарук отметил, что в СМИ о соответствующем направлении вообще не упоминают, поэтому это настораживает.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Кроме того, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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