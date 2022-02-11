Треба звернути увагу на ділянку Південно-Східного кордону. Про це в ефірі 24 каналу повідомив волонтер, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

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"Якраз (там – 24 канал), де межує Луганська і Харківська області", – наголосив Макарук.

Він пояснив, що в той регіон нещодавно перекинули велике угруповання військ. Там є невелика кількість населених пунктів.

Наступ – малоймовірний, – Макарук

Окрім цього, там немає багато водних загороджень, тільки 2 – 3 водосховища і протікає річка Сіверський Донець.

Загалом таким ударом можна завдати доволі великих проблем нашим ЗСУ,

– відзначив Макарук.

Однак, на його думку, цей наступ теж малоймовірний. Оскільки Харківська область доволі сильно підготовлена до наступу.

Там доволі багато сучасної техніки, тому регіон зможе добре відбивати удари. Макарук зауважив, що у ЗМІ про відповідний напрямок загалом не згадують, тому це насторожує.

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