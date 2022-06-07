Друг Украины

Борис Джонсон один из первых не побоялся предоставить Украине вооружение и стал главным союзником в антипутинской коалиции.

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Сегодня Джонсон, лидер на Европейском континенте, полностью понимает всю угрозу от России и готов убеждать других.

Он уже неоднократно доказал свою искреннюю поддержку Украине реальными делами.

Вместе к победе

Поэтому, считаю, это очень хорошо для нас, что Борис Джонсон остается премьер-министром Великобритании и остается на фронте общей борьбы за Украину!

Чем больше у нас решительных союзников — тем ближе наша победа.