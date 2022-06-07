Друг України
Борис Джонсон один із перших не побоявся надати Україні озброєння і став нашим головним союзником в антипутінській коаліції.
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Сьогодні Джонсон, лідер на Європейському континенті, який вповні розуміє всю загрозу від Росії і готовий переконувати інших.
Він вже неодноразово довів свою щиру підтримку України реальними справами.
Разом до перемоги
Тому вважаю це дуже добре для нас, що Борис Джонсон залишається Прем‘єр-міністром Великої Британії та залишається на фронті спільної боротьби за Україну!
Чим більше ми маємо рішучих союзників — тим ближча наша перемога.
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