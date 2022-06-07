Відповідну інформацію оприлюднив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Про це він написав вночі проти 7 червня – після голосування щодо Джонсона.
Зауважте Джонсон залишається: британським депутатам забракло голосів, щоб висловити недовіру прем'єру
Подоляк прокоментував рішення щодо Джонсона
Лідерство – завжди важкий тягар. Борис Джонсон одним із перших зрозумів усю небезпеку Росії та став поруч із Володимиром Зеленським на захисті вільного світу від варварської навали,
– пояснив Подоляк.
Додав також, що світу потрібні саме такі лідери як Джонсон – великий друг України, а британська корона – щит демократичного світу.
Зауважте Джонсон відреагував на результати голосування за вотум довіри до нього.
Сам Борис Джонсон у промові перед голосуванням заявив, що радіє, що голосування нарешті відбулося, оскільки воно дає "шанс покласти край зосередженню ЗМІ на керівництві Консервативної партії".
Прем'єр Британії також зауважив, що:
- під його керівництвом консерватори можуть розкрити потенціал цієї країни;
- закликав депутатів відмовитися від танців під дудку ЗМІ.
Що цьому передувало
- Ймовірно, у травні 2020 року Борис Джонсон разом з дружиною відвідав вечірку. Проте в той час у країні та світі тривала пандемія та були заборонені подібні заходи. Консерватори кажуть, що нібито тоді втратили віру до Джонсона.
- Прем'єр-міністр вибачився за вчинок. Попри це, конфіденційно прихидили листи за призначення голосування про вотум довіри від консерваторів.
- Очільниця МЗС Великої Британії Елізабет Трасс заявила про 100% підтримку Джонсона.