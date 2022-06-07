Відповідну інформацію оприлюднив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Про це він написав вночі проти 7 червня – після голосування щодо Джонсона.

Зауважте Джонсон залишається: британським депутатам забракло голосів, щоб висловити недовіру прем'єру

Подоляк прокоментував рішення щодо Джонсона

Лідерство – завжди важкий тягар. Борис Джонсон одним із перших зрозумів усю небезпеку Росії та став поруч із Володимиром Зеленським на захисті вільного світу від варварської навали,

– пояснив Подоляк.

Додав також, що світу потрібні саме такі лідери як Джонсон – великий друг України, а британська корона – щит демократичного світу.

Зауважте Джонсон відреагував на результати голосування за вотум довіри до нього.

Сам Борис Джонсон у промові перед голосуванням заявив, що радіє, що голосування нарешті відбулося, оскільки воно дає "шанс покласти край зосередженню ЗМІ на керівництві Консервативної партії".

Прем'єр Британії також зауважив, що:

під його керівництвом консерватори можуть розкрити потенціал цієї країни;

закликав депутатів відмовитися від танців під дудку ЗМІ.

Що цьому передувало