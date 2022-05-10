Но российская пропаганда тут же стала оправдываться, мол там размещались иностранные наемники. В пустующем отельном комплексе размещались наемники...

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Обстрел эфемерных наемников

Но не в этом дело. Ракета попала лишь в одну секцию, в которой 6 двухместных номеров. То есть, грубо говоря, даже если бы там размещались некие наемники, то российские оккупанты запускали ракету стоимостью миллион-другой долларов, результатом чего стало выведение из строя условно 12 эфемерных наемников?

Вчера, 9 мая, российские ракеты прилетели в ТРЦ "Ривьера". Торговый центр, в котором отоваривались жители паскота и не только. Но, российские пропагандисты тут же стали оправдываться тем, что там были склады территориальной обороны. Но это не так.

Россияне устроили ракетный обстрел Одессы и области 9 мая / Фото Думская

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Позор российской армии

Это был обычный торговый центр обеспечивавший продуктами питания и всем необходимым жителей большого района Одессы. Буду честен, я догадываюсь, куда хотели попасть российские оккупанты, но попали они именно туда, куда попали.

Высокоточное оружие, говорите? Точно такое же, которое ударило по Тирасу? Такого позора российская армия еще никогда не знала. А с учетом таких прилетов, призываю всех не легкомысленно относиться к сигналу воздушной тревоги.

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