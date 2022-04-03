Денис Монастырский предупредил, что все преступления оккупантов станут известны только после полной деоккупации Украины. Сейчас мы узнали только об их части.

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Россия уже не впервые совершает зверства по отношению к украинцам

Зверства рашистов в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах, которые удалось освободить из-под оккупации, шокируют. Но нужно быть готовыми к новым ужасам.

Такого ужаса никогда в жизни не видел. И я думаю, что это только первая страница, которую мы с вами открываем в страшной истории деоккупации Украины и Киевщины, в частности. Такое я слышал из рассказов людей, которые освобождали определенные населенные пункты на Востоке Украины в 2014-2018 годах. Но увидеть это в 20 километрах от столицы – это, конечно, шок,

– подчеркнул министр.

По его словам, сейчас важно сохранять мужество и силу духа, потому что освобождение Украины от российского нашествия будет очень и очень непростым.

"И не только в плане наших сил, но и в плане эмоций, которые вызывает каждый увиденный дом, каждый разбитый танк, каждый погибший человек... Это все нас ждет", – подытожил Денис Монастырский.

Ведь ряд населенных пунктов Украины до сих пор находится под контролем оккупантов. После изгнания врага оттуда могут выясниться более страшные вещи.

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