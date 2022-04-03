Денис Монастирський попередив, що про всі воєнні злочини окупантів стане відомо лише після повної деокупації України. Зараз ми дізналися тільки про їх частину.

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Росія вже не вперше чинить звірства щодо українців

Звірства рашистів у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах, які вдалося звільнити з-під окупації, шокують. Та потрібно бути готовими до нових страхіть.

Такого жаху ніколи в житті не бачив. І я думаю, що це лише перша сторінка, яку ми з вами відкриваємо в страшній історії деокупації України та Київщини зокрема. Таке я чув з розповідей людей, які звільняли певні населені пункти на Сході України у 2014 – 2018 роках. Але побачити це за 20 кілометрів від столиці – це, звичайно, шок,

– наголосив міністр.

За його словами, зараз важливо зберігати мужність та силу духу, бо звільнення України від російської навали буде дуже і дуже непростим.

"І не тільки в плані наших сил, але й в плані емоцій, які викликає кожен побачений будинок, кожен розтрощений танк, кожна загибла людина... Це все нас чекає", – підсумував Денис Монастирський.

Адже низка населених пунктів України й досі перебуває під контролем окупантів. Після вигнання ворога звідти можуть з'ясуватися ще страшніші речі.

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