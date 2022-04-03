Про це заявили у Міністерстві оборони України. Звірства у Бучі вкотре доводять, що російські військові – убивці, ґвалтівники та мародери.

До теми На вулицях вбиті люди зі зв'язаними руками: Подоляк показав наслідки звірств росіян у Бучі – 18+

Не може бути жодних виправдань та прощення за огидні дії окупантів в Україні.

Про це повинні кожного разу згадувати ті, хто ще досі думає, що Росія посилає до України "18-летних мальчиков, не умеющих стрелять",

– наголосили у Міноборони.

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Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі для збору доказів воєнних злочинів Росії.