В России частично проводят скрытую мобилизацию и формируют резервные части. Об этом заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Важно Враг несет потери и начал отступление на одном из направлений: где идут ожесточенные бои с оккупантами

Враг наращивает усилия, чтобы продолжить войну. Павлюк отметил, что пока нет данных разведки, чтобы спрогнозировать объем.

Оккупанты стали осторожнее

Орки уже гораздо осторожнее. Они ездят по трассам, а передвигаются под прикрытием авиации.

Уже такого, как было в первые дни, когда они двигались колоннами и надеялись, что мы испугаемся, уже нет,

– отметил Павлюк.

Он подытожил, что русские воюют не с военными, а гражданскими. Они обстреливают и убивают мирных людей.

Кстати – Оккупанты хвастаются мародерством: