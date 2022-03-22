Подробно о ситуации по всем направлениям фронта рассказали в оперативной сводке ВСУ за 21 марта. Там отметили, что это были уже двадцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
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Оккупанты заблокировали море, но не могут продвинуться
- В Николаевском направлении ВСУ перешли в контрнаступление. Поэтому враги начали стремительно сбегать. В течение дня благодаря героизму воинов удалось полностью освободить город Макаров.
- Армия оккупантов временно содержит сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Также в этом регионе важно то, что враг полностью блокирует выход к Азовскому морю.
- В настоящее время продолжается интенсивный артиллерийский обстрел Чернигова, а также нескольких других населенных пунктов. Кроме этого, враги не оставляют попыток наступления на Бровары.
- На Слобожанском направлении сопротивляться приходится сразу двум крупным городам. Сумы орки отчасти смогли заблокировать, а вот Харьков только обстреливают.
- Также наши защитники дают отпор на Донбассе. Российская орда пыталась продвинуться в Донецком и Луганском направлениях, однако только терпит потери.
- На Полесье противник тоже пытался активизировать ведение наступления. Это делали сразу в нескольких направлениях. Когда Оккупанты понесли значительные потери, начали думать, как исправить свое положение. Поэтому там началось ведение воздушной разведки.
- На Северском направлении захватчики полностью остановили свои попытки идти в наступление. Однако, вероятно, они восстановятся, поскольку сейчас туда переправляют танковую дивизию армии оккупантов.
За день наши защитники только на Донбассе отразили 13 атак врага. Какую технику там уничтожили 21 марта:
- 14 танков;
- 8 БМП;
- 2 МТЛБ;
- 3 артиллерийские системы;
- 4 автомобиля.
Также защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Лейер-3". Наши подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника.
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