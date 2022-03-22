Подробно о ситуации по всем направлениям фронта рассказали в оперативной сводке ВСУ за 21 марта. Там отметили, что это были уже двадцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

К теме Зеленский обратился к украинцам и призвал их гнать оккупантов из своих городов

Оккупанты заблокировали море, но не могут продвинуться

В Николаевском направлении ВСУ перешли в контрнаступление. Поэтому враги начали стремительно сбегать. В течение дня благодаря героизму воинов удалось полностью освободить город Макаров.

Армия оккупантов временно содержит сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Также в этом регионе важно то, что враг полностью блокирует выход к Азовскому морю.

В настоящее время продолжается интенсивный артиллерийский обстрел Чернигова, а также нескольких других населенных пунктов. Кроме этого, враги не оставляют попыток наступления на Бровары.

На Слобожанском направлении сопротивляться приходится сразу двум крупным городам. Сумы орки отчасти смогли заблокировать, а вот Харьков только обстреливают.

Также наши защитники дают отпор на Донбассе. Российская орда пыталась продвинуться в Донецком и Луганском направлениях, однако только терпит потери.

На Полесье противник тоже пытался активизировать ведение наступления. Это делали сразу в нескольких направлениях. Когда Оккупанты понесли значительные потери, начали думать, как исправить свое положение. Поэтому там началось ведение воздушной разведки.

На Северском направлении захватчики полностью остановили свои попытки идти в наступление. Однако, вероятно, они восстановятся, поскольку сейчас туда переправляют танковую дивизию армии оккупантов.

За день наши защитники только на Донбассе отразили 13 атак врага. Какую технику там уничтожили 21 марта:

14 танков;

8 БМП;

2 МТЛБ;

3 артиллерийские системы;

4 автомобиля.

Также защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Лейер-3". Наши подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника.

Обращение президента к украинцам за 21 марта: смотрите видео