Детально про ситуацію на всіх напрямках фронту розповіли в оперативному зведенні ЗСУ за 21 березня. Там зазначили, що це була вже двадцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

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Окупанти заблокували море, але не можуть просунутися

На Миколаївському напрямку ЗСУ перейшли в контрнаступ. Тому вороги почали стрімко звідти втікати. Так, протягом дня, завдяки героїзму воїнів, вдалося повністю звільнити місто Макарів.

Армія окупантів тимчасово утримує сухопутний коридор з окупованим Кримом. Також у цьому регіоні важливим є те, що ворог повністю блокує вихід до Азовського моря.

Наразі продовжується інтенсивний артилерійський обстріл Чернігова, а також кількох інших населених пунктів. Окрім цього, вороги не полишають спроб наступу на Бровари.

На Слобожанському напрямку чинити опір доводиться одразу двом великим містам. Суми орки частково змогли заблокувати, а ось Харків тільки обстрілюють.

Також наші захисники дають відсіч на Донбасі. Російська орда намагалася просунутись у Донецькому та Луганському напрямках, проте лише зазнає втрат.

На Поліссі противник також намагався активізувати ведення наступу. Це робили одразу в декількох напрямках. Коли окупанти зазнали значних втрат почали думати, як виправити своє положення. Тому там почалася ведення повітряної розвідки.

На Сіверському напрямку загарбники повністю зупинили свої намагання йти в наступ. Проте, ймовірно, вони відновляться, оскільки зараз туди переправляють 90 танкову дивізію армії окупантів.

За день наші захисники тільки на Донбасі відбили 13 атак ворога. Яку техніку там знищили 21 березня:

14 танків;

8 БМП;

2 МТЛБ;

3 артилерійські системи;

4 автомобілі.

Також оборонці Маріуполя знищили патрульний катер "Раптор" та комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3". Наші підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника.

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