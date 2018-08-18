"Такого не было": как пропагандисты РФ опровергают собственные фейки об обстрелах ВСУ

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков опроверг сообщение сайта "Вести.ру" (входит в холдинг ВГТРК) о том, что его съемочную группу обстреляли украинские военные возле Старомихайловки на Донбассе.

Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на телеграм-канал журналиста.

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17 августа сайт "Вести.ру" опубликовал новость об обстреле съемочной группы Сладкова.

"Съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под огонь украинских военных на Донбассе. Журналисты ехали снимать последствия других обстрелов, которые стали уже регулярными", – сообщили на сайте.

Информацию со ссылкой на "Вести.ру" распространили многие СМИ, в том числе и информационные агентства. Но впоследствии название изменили.

Сладков заявил, что съемочная группа не попадала под обстрел, и сообщил, что он с коллегами ехал со Старомихайловки, "по которой действительно стреляли", но журналисты под обстрел не попали.