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"Такого не було": як пропагандисти РФ спростовують власні фейки про обстріли ЗСУ

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Проросійські найманці
Проросійські найманці / informator.news

Військовий кореспондент ВГТРК Олександр Сладков спростував повідомлення сайту "Вести.ру" (входить до холдингу ВГТРК) про те, що його знімальну групу обстріляли українські військові біля Страхоміхайловки на Донбасі.

Про це повідомляє телеканал "Дождь" з посиланням на телеграм-канал журналіста.

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17 серпня сайт "Вести.ру" опублікував новину про обстріл знімальної групи Сладкова.

"Знімальна група Олександра Сладкова, військового кореспондента ВГТРК, потрапила під вогонь українських військових на Донбасі. Журналісти їхали знімати наслідки інших обстрілів, які стали вже регулярними", – повідомили на сайті.

Інформацію з посиланням на "Вести.ру" поширили багато ЗМІ, зокрема й інформаційні агентства. Але згодом заголовок змінили.

Сладков заявив, що знімальна група не потрапляла під обстріл і повідомив, що він з колегами їхав зі Старомихайлівки, "по якій дійсно стріляли", але журналісти під обстріл не потрапили.

Теги: Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Російська пропаганда журналісти
Джерело: 24 Канал
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