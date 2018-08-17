"Бідні американці": бабці Путіна вразили мережу новим маразматичним відео

У Росії представники так званого патріотичного руху "Загони Путіна", серед яких переважно пенсіонерки, записали нове відео про бідних американців.

Напередодні в мережі з’явилось відео звернення представниць "Загону" до американського народу.

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Ролик записаний у відверто пропагандистському дусі викликав чималий резонанс у соцмережах – переважно у вигляді жартів та мемів.

17 серпня "Загони Путіна" презентували нове вибухове відео.

На ньому російська пенсіонерка зі сльозами на очах розповідає, як їй шкода "бідних робочих американців, яких позбавили всього".

Інша її заспокоює, що "Путін їм обов’язково допоможе".

Наприкінці ролика "заплакана" пенсіонерка зізнається, що про "бідних американців" дізналась із пропагандистського російського телебачення.

Дивіться відео російських пенсіонерок про "бідних американців":