"Бедные американцы": бабки Путина поразили сеть новым маразматическим видео

В России представители так называемого патриотического движения "Отряды Путина", среди которых преимущественно пенсионерки, записали новое видео о бедных американцах.

Накануне в сети появилось видеообращение представительниц "Отряда" к американскому народу.

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Ролик записанный в откровенно пропагандистском духе вызвал немалый резонанс в соцсетях – преимущественно в виде шуток и мемов.

17 августа "Отряды Путина" презентовали новое взрывное видео.

На нем российская пенсионерка со слезами на глазах рассказывает, как ей жаль "бедных рабочих американцев, которых лишили всего".

Другая ее успокаивает, что "Путин им обязательно поможет".

В конце ролика "заплаканная" пенсионерка признается, что о "бедных американцах" узнала из пропагандистского российского телевидения.

Смотрите видео российских пенсионерок о "бедных американцах":