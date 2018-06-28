Такого понятия не существует, — врач рассказал о распространенном мифе

Официальная медицина не признает такого понятия как "шлаки". Ни в научной, ни в медицинской литературе такого термина нет.

По словам врача-патологоанатома Валерия Пивоварчука, ни термина "шлаки", ни диагноза "накопления шлаков" не существет, передает "Экспресс".

"Имея 25-летний опыт работы патологоанатомом и гистологом, скажу: я никогда не видел в организме человека чего-то такого, что можно было бы назвать шлаками. Термин "шлаки" впервые прозвучал и обрел популярность в период развала СССР — тогда появилось много лженаук и псевдонаучных утверждений", – отметил врач.

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Он добавил, что во времена СССР процесс формирования шлаков сравнили с появлением ржавчины на механизмах или накипи в стиральных машинках. Так объясняли вещества, которые, мол, образовывались в организме в процессе жизнедеятельности и засоряли его.

Людям это показалось логичным, поэтому слово прижилось. На этом "целители" стали зарабатывать немалые деньги, продавая лекарства для очистки организма от шлаков. Наиболее распространенной стала версия, что шлаки накапливаются в кишечнике и печени,

– пояснил Пивоварчук.

"Больные" принимали курс таблеток для очищения печени, делали промывание кишечника. И те, кто на этом наживался, замалчивали тот факт, что регулярное применение слабительных средств может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, почек и других внутренних органов.

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