Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш. Согласно его информации, Конгресс планирует рассматривать вопросы бюджета и Украины в частности. Возможны санкции против России, запрет на импорт российской нефти в США.
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Поддержка Украины в США достигла невиданных уровней
В ответ на вопрос о том, нет ли среди конгрессменов и сенаторов больших разногласий по вопросу Украины, журналист сказал: "В целом да".
В вопросе санкций против России, нефти и газа в частности – единство довольно велико.
Что касается вопроса Украины, то мне кажется, единство в этих вопросах беспрецедентно. Многие сенаторы говорили, что они такого вообще не помнят еще со времен теракта 11 сентября в Нью-Йорке.
– сказал Остап Ярыш.
Журналист отметил, что поддержка Украины достигла невиданных уровней.
Кстати, Палата представителей Конгресса рассматривает возможность одобрения закона об отмене нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.
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