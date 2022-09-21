Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он также отметил, что это сложно назвать "референдумом", ведь как проводить "волеизъявление" в условиях боевых действий.

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"Тем более, Запорожье – город под контролем Украины, что происходит в Херсонской области – тоже понятно",

– говорит Яковенко.

По этой логике можно спокойно собрать в Нью-Йорке, например, агрессивно настроенных россиян и о чем-то голосовать. Приблизительно такой же уровень легитимности будет у этих псевдореферендумов,

– убежден он.

Такие спешки гауляйтеров можно также объяснить, добавляет журналист, – Украина наступает и возвращает земли, а бежать в россию они не могут, поэтому и боятся за свои жизни.

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Цель "референдумов" – создание условий для мобилизации

Аналитики Института по изучению войны объяснили, что проведение "референдумов" на территориях оккупированных Донецкой и Луганской областей не требуется для присоединения земель. Скорее так, для присоединения, но не с целью владения.

На самом деле, убеждены аналитики, это позволит врагу отправлять на фронт жителей временных оккупированных территорий. Заметим, что россия и раньше это делала, но скрыто. Вместо этого псевдореферендум развяжет руки стране-агрессору.