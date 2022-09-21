Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він також зазначив, що це важко назвати "референдумом", адже як проводити "волевиявлення" в умовах бойових дій.

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"Тим паче, Запоріжжя – місто під контролем України, що відбувається на Херсонщині – теж зрозуміло",

– каже Яковенко.

За цією логікою, можна спокійно зібрати у Нью-Йорку, наприклад, агресивно налаштованих росіян і про щось голосувати. Приблизно такий самий рівень легітимності буде у цих псевдореферендумів,

– переконаний він.

Таких поспіх гауляйтерів можна також пояснити, додає журналіст, – Україна наступає і повертає землі, а втікати до росії вони не можуть, тому й бояться за свої життя.

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Мета "референдумів" – створення умов для мобілізації

Аналітики Інституту з вивчення війни пояснили, що проведення "референдумів" на територіях окупованих Донецької та Луганської областей потрібні не для приєднання земель. Радше так, для приєднання, але не з метою володіння.

Насправді, переконані аналітики, це дозволить ворогові відправляти на фронт мешканців тимчасовов окупованих територій. Зауважимо, що росія і до того це робила, але приховано. Натомість псевдореферендум розв'яже руки країні-агресорці.