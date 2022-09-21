Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі, передає 24 канал.

Важливо Путін оголосив часткову мобілізацію: реакція України, росіян та все, що відомо

За його словами, заяви путіна про псевдореферендуми та часткову мобілізацію також ще одна ознака розпачу російської влади.

Заяви президента Путіна про референдуми та часткову мобілізацію – лише ще один доказ, що Путін не зацікавлений у мирі. Він зацікавлений в ескалації своєї війни,

– сказав Стано.

Він наголосив, що путін дав чіткий сигнал всій міжнародній спільноті, що він прагне тільки продовжувати руйнівну війну, яка вже має багато поганих наслідків по всьому світу, не тільки в Україні.

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас звернув увагу на те, що росія цинічно вдалася до ескалації розв'язаної нею війни у Міжнародний день миру.

"ЄС продовжує підтримувати Україну до перемоги у війні, оскільки Україна бореться і за наш мир", – зазначив Маасікас.

Що відом про "референдуми" на окупованих територіях

Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до росії захоплених територій:

Донецької,

Луганської,

Херсонської,

Запорізької областей.

Очільник кремля оголосив про часткову мобілізацію в росії та заявив про те, що визнає результати так званих "референдумів" на окупованих територіях України. Путін обґрунтовує це тим, що жителі окупованих територій "потребують захисту".

Реакція України та світу

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що попри такі плани росії, Україна продовжить їх звільнення. Проведення "референдумів" уже засудили ЄС, НАТО, США та низка інших країн світу.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз і його держави-члени ніколи не визнають результати псевдореферендумів на окупованих територіях України, а проти Росії можуть бути запроваджені додаткові санкції.

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