Насчет мировой войны, то Кремль считает ее неприемлемой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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В России оценили возможность мировой войны

Лавров заверил, что "мировая война неприемлема".

Я не верю в то, что кто-то хочет войны на этой планете. Мелкие конфликты – да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа...

– считает глава российского ведомства.

Он также добавил, что это "любой здравомыслящий политик, конечно же, понимает".

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