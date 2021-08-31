Щодо світової війни, то Кремль вважає її неприйнятною. Про це заявив очільник МЗС Росії Сергій Лавров.
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Лавров запевнив, що "світова війна неприйнятна".
Я не вірю в те, що хтось хоче війни на цій планеті. Дрібні конфлікти – так, звичайно, вони завжди існували і будуть існувати, на жаль, така людська природа...
– вважає очільник російського відомства.
Він також додав, що це "будь-який розсудливий політик, звичайно ж, розуміє".
Коротко про останні заяви Росії
- Окупанти переймаються щодо окупованого Криму. Цього разу через катастрофічну ситуацію з прибиранням вулиць, адже сміття в населених пунктах перестали вивозити.
- У російському МВС 30 серпня визнали довічно небажаним перебування в країні білоруського стендап-коміка Ідрака Мірзалізаде. Причиною слугував жарт щодо Росії.
- Також у Росії заявили, що налагоджують добрі стосунки з бойовиками "Талібану". Спецпредставник президента Росії Замір Кабулов запевнив, що Кремль прагне підтримувати хороші стосунки з будь-якою владою в Афганістані.