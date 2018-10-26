Такси Uber попало в очередное ДТП в Киеве: виновник был пьян

Около полуночи на 27 октября на площади Валерия Марченко (прежнее название – Интернациональная) произошло столкновение автомобиля Subaru и машины такси Uber марки Skoda.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей Facebook-странице.

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Машиной такси Uber была Skoda Fabia

"По предварительной информации, водитель Subaru ехал со стороны улицы Туполева, а водитель Skoda – со стороны жилого массива Виноградарь. Поскольку, водитель Subaru находился, мягко говоря, в состоянии похожем на изоляционную ленту – такой же" синий ", он решил проехать на красный свет светофора. К счастью, обошлось без серьезных травм – медицинская помощь была оказана на месте", – говорится в заметке.



Водитель Subaru Forester находился в состоянии алкогольного опьянения

По словам журналистов, от теста на состояние опьянения на месте водитель отказался и захотел, чтобы его повезли к врачу-наркологу.



К счастью, в результате ДТП никто не пострадал

Также ресурс опубликовал видео с места ДТП.



Причиной аварии стало то, что водитель Subaru Forester решил проехать на красный свет

ДТП с участием такси Uber в Киеве: смотрите видео

Напомним, в начале октября в Киеве на пересечении проспекта Гагарина и бульвара Верховной Рады такси Uber марки Skoda вылетело за пределы проезжей части и влетело в фонарный столб. В итоге пассажира машины в тяжелом состоянии забрали в реанимацию.