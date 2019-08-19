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      Такси Uklon попало в жуткое ДТП, погибла пассажирка: фото, видео

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      ДТП с участием такси Uklon
      ДТП с участием такси Uklon / Информатор

      Неподалеку от въезда в Гостомель произошла ужасная авария с участием автомобиля сервиса такси Uklon. В результате один человек погиб.

      По информации dtp.kiev.ua, такси службы Uklon влетело в столб неподалеку от въезда в Гостомель. Пассажирка такси, которая сидела на заднем сиденье, погибла на месте. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали.

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      Сначала водитель такси выехал на обочину, потерял контроль над транспортом, в результате чего вылетел на встречную полосу. Далее машину понесло в кювет.

      На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

      дтп київ уклонПассажирка погибла на месте / Фото "Информатор"

      дтп уклон

      ДТП возле Киевщины / Фото "Информатор"

      Известно, что таксист уже неоднократно привлекался к админответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

      дтп уклон

      Авто вылетело в кювет / Фото "Информатор"

      Видео момента ДТП с участием такси Uklon:

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Аварии и ДТП Транспорт
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 августа
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