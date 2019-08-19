Такси Uklon попало в жуткое ДТП, погибла пассажирка: фото, видео

Неподалеку от въезда в Гостомель произошла ужасная авария с участием автомобиля сервиса такси Uklon. В результате один человек погиб.

По информации dtp.kiev.ua, такси службы Uklon влетело в столб неподалеку от въезда в Гостомель. Пассажирка такси, которая сидела на заднем сиденье, погибла на месте. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали.

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Сначала водитель такси выехал на обочину, потерял контроль над транспортом, в результате чего вылетел на встречную полосу. Далее машину понесло в кювет.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

Пассажирка погибла на месте / Фото "Информатор"

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Известно, что таксист уже неоднократно привлекался к админответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Авто вылетело в кювет / Фото "Информатор"

Видео момента ДТП с участием такси Uklon: