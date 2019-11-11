Таксофоны навсегда исчезнут с улиц страны: что об этом думают украинцы

В Украине заканчивается эпоха таксофонов. Им осталось существовать всего три месяца. А все из-за низкого спроса и убыточности. Действительно ли таксофоны уже не нужны и что об этом думают украинцы – читайте дальше.

Еще 30 лет назад таксофоны пользовались бешеной популярностью. Директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко вспоминает, что раньше аппараты были чуть ли не единственным способом поддерживать связь с родными.

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Но сейчас, в эпоху Интернета, когда связаться с человеком можно в любой момент, таксофоны превратились в своеобразные арт-объекты. Украинцы ними почти не пользуются. Поэтому из-за убыточности и потери спроса таксофоны начнут демонтировать.

Сегодня в среднем таксофоном пользуются 2,5 минуты в день. Если вы сравните это со временем пользования смартфоном – от двух часов до шести часов в сутки,

– объяснил директор департамента корпоративных коммуникаций Михаил Шуранов.

Сейчас в стране работают почти 5 тысяч таксофонов, практически все они расположены в крупных городах. И если еще 2 года назад украинцы выговорили 900 тысяч минут, то уже в этом году – вдвое меньше.

Мобильные телефоны вытеснили таксофоны

Нужны ли в городе таксофоны?

Студентка Дарья: Не нужны, потому что сейчас век новых технологий, можно сейчас попросить у кого-то телефон и позвонить, а они сейчас не нужны вообще

Студент Антон: Это хорошо что их убирают, потому что они вообще не актуальны, у всех есть мобильные телефоны.

Пенсионер Борис: Вообще, бывает приходиться пользоваться. Когда стареешь, тогда и по таксофону можно звонить. Иногда же экономишь. Им этот мобильный телефон надоедает.

Молодежь говорит, что таксофоны не нужны

Укртелеком говорит, таксофоны устарели физически и морально, да и вообще это оборудование уже не производится. В то же время в компании обещают сосредоточится на новых технологиях.

А вот больницы и учреждения, которые хотят установить у себя таксофоны могут это сделать. Однако, не бесплатно. За обслуживание придется платить 120 гривен в месяц. В "Укртелекоме" говорят, украинцы в соцсетях начали шутить, что теперь не смогут выйти из матрицы, как это было в культовом фильме.