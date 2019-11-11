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      Таксофоны навсегда исчезнут с улиц страны: что об этом думают украинцы

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      В Украине заканчивается эпоха таксофонов. Им осталось существовать всего три месяца. А все из-за низкого спроса и убыточности. Действительно ли таксофоны уже не нужны и что об этом думают украинцы – читайте дальше.

      Еще 30 лет назад таксофоны пользовались бешеной популярностью. Директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко вспоминает, что раньше аппараты были чуть ли не единственным способом поддерживать связь с родными.

      Читайте также: "Укртелеком" демонтирует таксофоны и отключит проводное радио: где именно

      Но сейчас, в эпоху Интернета, когда связаться с человеком можно в любой момент, таксофоны превратились в своеобразные арт-объекты. Украинцы ними почти не пользуются. Поэтому из-за убыточности и потери спроса таксофоны начнут демонтировать.

      Сегодня в среднем таксофоном пользуются 2,5 минуты в день. Если вы сравните это со временем пользования смартфоном – от двух часов до шести часов в сутки,
      – объяснил директор департамента корпоративных коммуникаций Михаил Шуранов.

      Сейчас в стране работают почти 5 тысяч таксофонов, практически все они расположены в крупных городах. И если еще 2 года назад украинцы выговорили 900 тысяч минут, то уже в этом году – вдвое меньше.

      Мобильные телефоны вытеснили таксофоны

      Нужны ли в городе таксофоны?

      Студентка Дарья: Не нужны, потому что сейчас век новых технологий, можно сейчас попросить у кого-то телефон и позвонить, а они сейчас не нужны вообще

      Студент Антон: Это хорошо что их убирают, потому что они вообще не актуальны, у всех есть мобильные телефоны.

      Пенсионер Борис: Вообще, бывает приходиться пользоваться. Когда стареешь, тогда и по таксофону можно звонить. Иногда же экономишь. Им этот мобильный телефон надоедает.

      Молодежь говорит, что таксофоны не нужны

      Укртелеком говорит, таксофоны устарели физически и морально, да и вообще это оборудование уже не производится. В то же время в компании обещают сосредоточится на новых технологиях.

      А вот больницы и учреждения, которые хотят установить у себя таксофоны могут это сделать. Однако, не бесплатно. За обслуживание придется платить 120 гривен в месяц. В "Укртелекоме" говорят, украинцы в соцсетях начали шутить, что теперь не смогут выйти из матрицы, как это было в культовом фильме.

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Укртелеком История
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