08:31
11 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, 9 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Гордон врятував Зеленського. Як каратимуть "слуг народу"
      Вєсті.UA
      18:59, 9 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Таксофони назавжди зникнуть з вулиць країни: що про це думають українці

      276 Читать новость на русском

      В Україні закінчується епоха таксофонів. Їм лишилося існувати всього три місяці. А все через низький попит і збитковість. Чи дійсно таксофони вже не потрібні та що про це думають українці – читайте далі.

      Ще 30 років тому таксофони користувалися шаленою популярністю. Директор аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко згадує, що раніше апарати були ледь не єдиним способом тримати зв'язок із рідними.

      Читайте також: "Укртелеком" демонтує таксофони і відключить проводове радіо: де саме

      Та нині, в епоху Інтернету, коли зв'язатися з людиною можна у будь-який момент, таксофони перетворилися на своєрідні арт-об'єкти. Українців ними майже не користуються. Тож через збитковість та втрату попиту таксофони почнуть демонтовувати.

      Сьогодні у середньому таксофоном користується 2,5 хвилини на день. Якщо ви порівняєте це із часом користування смартфоном – від двох годин до шести годин на добу,
      – пояснив директор департаменту корпоративних комунікацій Михайло Шуранов.

      Нині у країні працюють майже 5 тисяч таксофонів, практично усі вони розташовані у великих містах. І якщо ще 2 роки тому українці виговорили 900 тисяч хвилин, то вже цьогоріч – вдвічі менше.

      Мобільні телефони витіснили таксофони

      Чи потрібні у місті таксофони?

      Студентка Дар'я: Не потрібні, тому що зараз вік нових технологій, можна зараз попросити в когось телефон і подзвонити, а вони зараз непотрібні взагалі

      Студент Антон: Це добре що їх прибирають, тому що вони взагалі не актуальні, у кожного є мобільні телефони.

      Пенсіонер Борис: Взагалі буває доводитися користуватися. Коли старієш, тоді й таксофоном можна дзвонити. Іноді ж економиш. Їм цей мобільний телефон набридає.


      Молодь каже, що таксофони не потрібні

      Укртелеком каже, таксофони застаріли фізично і морально, та і взагалі це обладнання вже не виробляється. Водночас у компанії обіцяють зосередиться на нових технологіях.

      А ось лікарні та установи, які хочуть встановити в себе таксофони можуть це зробити. Проте, не безкоштовно. За обслуговування доведеться платити 120 гривень на місяць. В Укртелекомі кажуть, українці у соцмережі почали жартувати, що тепер не зможуть вийти із матриці, як це було у культовому фільмі.

      blog_ava
      Внаслідок ДТП на Київщині загинуло 4 людей, з них 2 дітей
      сьогодні
      1100
      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Укртелеком Історія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 листопада: новий глава "Слуги народу" і рішення по Мазуру в Польщі
      сьогодні , 08:01 Головні новини 10 листопада: новий глава "Слуги народу" і рішення по Мазуру в Польщі
      Ірина Вихрущ 1352
      Уряд Гончарука: про перші перемоги і провали молодих реформаторів
      сьогодні , 07:30 Уряд Гончарука: про перші перемоги і провали молодих реформаторів
      Інна Жолобович 859
      Світовий бренд Head розгортає виробництво в Україні: що відомо про їхній завод у Вінниці
      10 листопада , 23:10 Світовий бренд Head розгортає виробництво в Україні: що відомо про їхній завод у Вінниці
      Андрій Шляхтін 12287
      Нова війна Путіна, небезпечна демократка для Трампа та інвестори йдуть з України: блоги тижня
      10 листопада , 22:00 Нова війна Путіна, небезпечна демократка для Трампа та інвестори йдуть з України: блоги тижня
      Блоги тижня 2050
      Найсмішніші меми тижня: бійка Ляшка і Геруса, апокаліпсис у Києві та у всьому винні гуманітарії
      10 листопада , 20:00 Найсмішніші меми тижня: бійка Ляшка і Геруса, апокаліпсис у Києві та у всьому винні гуманітарії
      Ірина Вихрущ 1584
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук