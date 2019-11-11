Таксофони назавжди зникнуть з вулиць країни: що про це думають українці

В Україні закінчується епоха таксофонів. Їм лишилося існувати всього три місяці. А все через низький попит і збитковість. Чи дійсно таксофони вже не потрібні та що про це думають українці – читайте далі.

Ще 30 років тому таксофони користувалися шаленою популярністю. Директор аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко згадує, що раніше апарати були ледь не єдиним способом тримати зв'язок із рідними.

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Та нині, в епоху Інтернету, коли зв'язатися з людиною можна у будь-який момент, таксофони перетворилися на своєрідні арт-об'єкти. Українців ними майже не користуються. Тож через збитковість та втрату попиту таксофони почнуть демонтовувати.

Сьогодні у середньому таксофоном користується 2,5 хвилини на день. Якщо ви порівняєте це із часом користування смартфоном – від двох годин до шести годин на добу,

– пояснив директор департаменту корпоративних комунікацій Михайло Шуранов.

Нині у країні працюють майже 5 тисяч таксофонів, практично усі вони розташовані у великих містах. І якщо ще 2 роки тому українці виговорили 900 тисяч хвилин, то вже цьогоріч – вдвічі менше.

Мобільні телефони витіснили таксофони

Чи потрібні у місті таксофони?

Студентка Дар'я: Не потрібні, тому що зараз вік нових технологій, можна зараз попросити в когось телефон і подзвонити, а вони зараз непотрібні взагалі

Студент Антон: Це добре що їх прибирають, тому що вони взагалі не актуальні, у кожного є мобільні телефони.

Пенсіонер Борис: Взагалі буває доводитися користуватися. Коли старієш, тоді й таксофоном можна дзвонити. Іноді ж економиш. Їм цей мобільний телефон набридає.



Молодь каже, що таксофони не потрібні

Укртелеком каже, таксофони застаріли фізично і морально, та і взагалі це обладнання вже не виробляється. Водночас у компанії обіцяють зосередиться на нових технологіях.

А ось лікарні та установи, які хочуть встановити в себе таксофони можуть це зробити. Проте, не безкоштовно. За обслуговування доведеться платити 120 гривень на місяць. В Укртелекомі кажуть, українці у соцмережі почали жартувати, що тепер не зможуть вийти із матриці, як це було у культовому фільмі.