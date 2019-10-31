"Укртелеком" демонтує таксофони і відключить проводове радіо: де саме

1 лютого 2020 року компанія "Укртелеком" анонсує великі зміни у своїй діяльності. Так, у чотирьох областях зникне проводове радіомовлення, а в усій Україні – таксофони.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській та Закарпатській областях проводове радіомовлення зникне у лютому 2020 року. Про це повідомляє Інтерфакс.

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Так, у цих регіонах таким типом радіо користується менше ніж 1% населення, а обладнання застаріле. Також із 2020 року Укртелеком вже не підключатиме абонентам цієї послуги.

Це не перше відключення проводового радіо: з січня цьогоріч його відключили в Одесі, а з квітня – у Дніпрі. Людям з особливими фізичними потребами компанія надала ефірні радіоприймачі.

Щодо таксофонів, то їхнє функціонування взагалі є збитковим. З 1 лютого почнеться повне їхнє відключення та демонтаж в усій Україні.

Якщо у 2017 році щомісяця використовувалося близько 900 тис. хвилин розмов за допомогою таксофонів, то вже у 2019 році ­– менше 380 тис. хвилин,

– повідомили у компанії.

На сьогодні мережа "Укртелекому" налічує близько 4,8 тис. таксофонів, і практично всі вони розміщені у містах. У середньому щодня з одного таксофона відбувається близько 2,5 хвилини розмов.

Тим часом: В окупованому Донецьку пафосно встановили таксофон

Окрім того, таксофони є застарілими, а все обладнання мережі не виготовляється в Україні, що призводить до складнощів із експлуатацією.

Що відомо про "Укртелеком"?Це найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Станом на зараз значну частину його клієнтів складають державні органи, навчальні, адміністративні та медичні установи, аварійні служби.



Фонд держмайна у 2011 році на конкурсній основі продав 92,79% акцій "Укртелекому" філії австрійської EPIC – ТОВ "ЕСУ" – за 10 мільярдів 575 мільйонів 100 тисяч гривень. А у 2013 році "ЕСУ" придбала група "СКМ" українського олігарха Ріната Ахметова.