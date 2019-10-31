"Укртелеком" демонтирует таксофоны и отключит проводное радио: где именно

1 февраля 2020 года компания "Укртелеком" анонсирует большие изменения в своей деятельности. Так, в четырех областях исчезнет проводное радиовещание, а по всей Украине – таксофоны.

В Одесской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской областях проводное радиовещание исчезнет в феврале 2020 года. Об этом сообщает Интерфакс.

Читайте также: 93 процента акций "Укртелекома" арестовали за долги: что происходит

Так, в этих регионах таким типом радио пользуется менее 1% населения, а оборудование устарело. Также с 2020 года Укртелеком уже не подключать абонентам эту услугу.

Это не первое отключение проводного радио: с января в этом году отключили в Одессе, а с апреля – в Днепре. Людям с особыми физическими потребностями компания предоставила эфирные радиоприемники.

Что касается таксофонов, то их функционирование вообще убыточно. С 1 февраля начнется полное их отключение и демонтаж по всей Украине.

Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году – менее 380 тыс. минут,

– сообщили в компании.

На сегодняшний день сеть "Укртелекома" насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минуты разговоров.

Тем временем: В оккупированном Донецке пафосно установили таксофон

Кроме того, таксофоны являются устаревшими, а все оборудование сети не производится в Украине, что приводит к сложностям с эксплуатацией.

Что известно об "Укртелекоме"?

Это крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. По состоянию на сейчас значительную часть его клиентов составляют государственные органы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.



Фонд госимущества в 2011 году на конкурсной основе продал 92,79% акций "Укртелекома" филиала австрийской EPIC – ООО "ЕСУ" – за 10 миллиардов 575 миллионов 100 тысяч гривен. А в 2013 году "ЕСУ" приобрела группа "СКМ" украинского олигарха Рината Ахметова.